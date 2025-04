Familienradtour: Eis und Spiel

Hallo Kids,

wer hat Lust auf eine kleine Radtour mit Eis essen und Spielplatz oder Minigolf? Dabei könnt ihr außerdem fürs Stadtradeln ein paar Kilometer sammeln. Bringt gerne Mama und Papa und auch eure Geschwister und Freunde mit.

Liebe Eltern,

während des Stadtradelns findet in dieser Saison wieder eine kleine Radtour für Familien statt. Diese Tour ist auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt und eignet sich bestens für einen gemütlichen Familienausflug am Sonntagnachmittag. Eine gute Gelegenheit Gleichgesinnte zu treffen und ein paar Kilometer fürs Stadtradeln sammeln.

Es gibt 2 Gruppen:

Die eine Gruppe startet in Heidenheim am Willy-Brandt-Platz vor der Stadtbibliothek um 13:30 Uhr, die andere in Giengen am Bahnhof ebenfalls um 13.30 Uhr. Beide Strecken sind insgesamt 23 km lang (Hin- und Rückweg zusammen) und fast flach.

Die Gruppen treffen sich in Anhausen bei der Kneippanlage und radeln dann gemeinsam durch das Eselsburger Tal zum Eis essen. Danach geht es für die kleinen Kinder auf einen Spielplatz, während sich die etwas Älteren bei einer Runde Minigolf vergnügen können.

Denken Sie bitte an genügend Getränke, sowie einen Sonnen- und Regenschutz. Die Tour findet nur bei gutem Wetter statt. Bei zweifelhaftem Wetter kann man sich im ADFC Radtourenportal https://touren-termine.adfc.de informieren, ob die Tour stattfindet.