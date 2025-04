Noch während seiner fast 100 Shows umfassenden MAGIC UNPLUGGED-Tournee kündigt einer der faszinierendsten Illusionisten Deutschlands direkt seine neue Show samt Tabubruch an: FARID stellt in seinem neuen Programm GEISTESKRANK nicht weniger in Frage, als all das, was wir über Normalität und auch über Wahnsinn zu wissen glauben.

Der visionäre Magier sieht in GEISTESKRANK nicht nur das Wort, das beleidigt, abwertet und diskriminiert. Er stellt uns in seiner neuen Show vor die Frage, ob wir im Grunde nicht alle irgendwie GEISTESKRANK sind.

Leben wir eigentlich noch in einer Welt, die den Bedürfnissen des Menschen gerecht wird? Oder leben wir in einer unnatürlichen, sehr künstlichen Umgebung, die uns krank im Geiste machen muss?

Wenn wir uns intensiv damit beschäftigen, was eigentlich normal oder verrückt ist, was richtig und was falsch ist, entdecken wir Neues, Verblüffendes und ja, durch FARID Magisches! FARID kennt die Bezeichnung GEISTESKRANK nur allzu gut, da die wohl meist – teils unbedacht – gestellte Frage nach seinen Shows an ihn lautet:

„Bist du GEISTESKRANK?“ Die Antwort scheint in der Luft zu liegen und bietet dabei doch eine Fülle tief bewegenden Stoffes für sein neues Werk.

Mit seiner neuen Show fordert FARID uns heraus, mutig zu sein, authentisch zu leben und unseren eigenen Weg zu gehen. Uns erwarten nicht nur im Besten wertschätzenden Sinne geisteskrank-magische Momente, sondern FARID nimmt uns mit auf eine Reise zur Wahrheit – zu unserer eigenen Wahrheit! Ein Künstler, der sich anmaßt, uns so gut zu unterhalten, dass es uns nachhaltig verändern wird.

Ein Abend voller Erstaunen und Erkenntnis. Aber vor allem, voller Lachen, Freude und jeder Menge Kopfschütteln bei der liebevoll gestellten Frage: „Ist er GEISTESKRANK?“