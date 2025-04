Fate Gear (JAP)

Das hier ist ein einzigartiges Bandkonzept, das gleichermaßen die Fans von Metal, Steampunk und J-Rock anspricht wie auch Anhänger der Gothic-Szene: Die ausschließlich aus Frauen bestehende japanische Truppe ist auf dem besten Weg zu internationalem Erfolg. Sie kombinieren eine einzigartige Aura mit einem harten Sound, bekämpfen Feinde, jagen nach Schätzen und erobern weltweit die Bühnen, denn in Verbindung mit ihren fantasievollen Outfits sind ihre Konzerte immer wieder ein Erlebnis. Ihre Karriere nahm so richtig Fahrt auf, als ihr Song „Megabullets“ im Netflix-Anime „Kengan Ashura“ zu hören war, und auch das offizielle Musikvideo zu „The Sky Pirates“ von ihrem Konzeptalbum „The Sky Prison“ hat inzwischen mehr als eine Million Aufrufe auf YouTube erzielt.

Gitarristin Captain Mina war bereits Gründungsmitglied von DESTROSE, die als eine Initiatorinnen des aktuellen japanischen „All-Female Metal-Booms“ gelten und den Boden bereiteten für aktuelle Bands wie BABYMETAL oder LOVEBITES. Ihre jetzige Formation rief sie 2015 ins Leben, Verbündete fand sie in der Dämonen-Drummerin Haruka, der mechanischen Puppen-Keyboarderin Yuri, der Shredder-Meisterin Nino am Bass sowie Sängerin Nana, die wahnsinnige Death-Screams und Growls ebenso beherrscht wie Clean Vocals. Ihre Musik weist dabei eine ausgeprägte Hard-Rock-Atmosphäre im Stil der 1980er Jahre auf, die nicht von ungefähr an die japanischen Metal-Pioniere von TERRA ROSA erinnert.