Fatoni, Edgar Wasser & Juse Ju

Holy Shit! Das musste ja irgendwann mal passieren! Fatoni, Edgar Wasser und Juse Ju gehen endlich gemeinsam auf Tour. Das erste Mal! Vielleicht das einzige Mal! Drei fulminante Live-Performer und Entertainer, die auf ihren jeweiligen Solo-Touren zur Genüge bewiesen haben, dass sie auch jeder für sich einen Saal dirigieren können. Und zwar ohne Playback und Backups. Was da auf uns zukommt, blitzte erst kürzlich vor 4.000 Fans im ausverkauften Tempodrom in Berlin bei Fatonis Geburstagsgala auf. Dort löste die Live-Rap-Phalanx aus Toni, Edgar und Juse tumultartige Moshpits aus. Auf der BAWRS-Tour tritt Deutschraps „Beste Kombination“ nur in Clubs auf, die einer roughen Rapshow würdig sind. HipHop to the fullest! Fans sollten also mit dem Ticketkauf nicht zu lange warten.