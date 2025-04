Internationales Festival für Kunstlied

Am Wochenende vom 30. Mai bis 1. Juni findet an drei Tagen in Heidenheim in der Stadtbibliothek und im Römerbadmuseum das internationale Festival für Kunstlied Liederfrühling statt. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Konzerte mit Liedern aus verschiedensten Epochen und auf ein renommiertes, junges, vielseitiges Ensemble!