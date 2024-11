FETZER – das ist die Newcomer-Band um Sänger und Frontmann Simon Fetzer, mitten aus der Pop- und Jazz-Musikschmiede Stuttgart.

Nach einem letzten und noch englischsprachigen Album „cry for the moon“, verschrieb sich der Sänger und Songschreiber Simon Fetzer spätestens seit seinem erfolgreichen Auftritt bei „The Voice of Germany“ 2021 voll und ganz dem deutschen Wortschatz. Musikalisch getragen von stilsicheren wie vielseitigen Beiträgen der Bandmitglieder, erfand FETZER schliesslich seine ganz persönliche Interpretation von tiefgängigem Pop. Einflüsse aus Jazz, Soul und Rock verleihen den Songs die Raffinesse - kraftvoll, frei, leidenschaftlich. Dabei gelingt FETZER der Spagat von Eingängigkeit und anspruchsvollen Arrangements, die den Songs die Tiefe und Besonderheit verleihen.

FETZER – das ist hier und heute die Synergie aus eigenständigen und erfahrenen Musikerpersönlichkeiten, die mit tiefsinniger Lyrik den Pop „handmade“ vielschichtig und neuartig performen.

Ihr Debüt-Konzert gab die Band 2023 gemeinsam mit Gast-Musiker Jakob Manz vor 250 begeisterten Zuhörern in der Kult-Location Scala in Ludwigsburg.

Das Ensemble live zu erleben verspricht musikalischen „deep-shit“ aus spannenden Geschichten, die mitnehmen und berühren - handgemachte Pop-Musik auf höchstem Niveau.

FETZER hat sich viel vorgenommen und so entstand nach einem Jahr Studio-Arbeit die aktuelle EP „Ankommen“. Zum Ende des Jahres folgt nun das komplette Debut-Album namens „Du träumst“ als erstes und echtes Masterpiece mit 10 Titeln.

Das Album-Release-Konzert gibt es am 19.12. im BIX Stuttgart, wo es dann also heißt: Deutschpop-Vorhang auf für FETZER. - Fühl-Vergnügen live!

Besetzung: Simon Fetzer (voc, p, perc); Franzi Stöger (backing voc); Valentin Hansel (git); Markus Bodenseh (b); Stephanie Zimmermann (p, keys); Julian Feuchter (dr)