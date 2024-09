Filmvorführung "Das Mädchen Hirut"

Hirut Assefa wird 1996 in der Nähe von Addis Abeba auf dem Schulweg von mehreren Männern entführt und von einem von ihnen vergewaltigt.

Er beabsichtigt Hirut zu heiraten; dafür ist es in den ländlichen Gegenden Äthiopiens gemäß der alten Tradition der „Telefa“ erlaubt, die Braut vor der Heirat zu entführen. Hirut gelingt jedoch die Flucht. Bei der Verfolgung erschießt sie ihren Peiniger in Notwehr mit einem Gewehr. Sie wird wegen Mordes angeklagt, der im schlimmsten Fall mit der Todesstrafe bestraft wird. Hirut wird in ihrem Kampf um Gerechtigkeit von der Anwältin Meaza Ashenafi unterstützt, die Frauen und Kindern in Not kostenlos hilft. Im Laufe des Prozesses wird klar, dass es nicht nur um Hiruts Leben geht, sondern auch gegen veraltete Traditionen und Unterdrückung der Frau.