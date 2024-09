Finnissage 2. Kunstpreis Schloss Filseck

Unter dem Thema Blumen! - Lass die Kunst erblühen,

stand der 2. Kunstpreis Schloss Filseck, den die Schloss-Filseck-Stiftung zusammen mit dem Förderkreis Schloss Filseck im Sommer ausgeschrieben hat. An dem Wettbewerb konnten sich Künstlerinnen und Künstler bewerben, die keine akademische Ausbildung haben und sich aus Lust und Freude künstlerisch betätigen.

Die von einer Jury, bestehend aus Personen des öffentlichen Lebens und Kunstexpertinnen und -experten ausgewählten Werke werden in dieser Ausstellung gezeigt.

Die Besucherinnen und Besucher konnten ihren persönlichen Favoriten wählen und über eine Stimmkarte in der Ausstellung abstimmen. Der Publikumspreis ist mit 1.000 € dotiert und wird bei der Finissage am 20. Oktober an die Künstlerin oder den Künstler übergeben, dessen Werk die meisten Stimmen erhalten hat.