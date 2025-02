Fischer | Broken Zebra | Xiphos

FISCHER

Anlauf, Kopfsprung, Tiefseerock!

Wenn Fischer aufspielt dann gibt es klassischen Rock mit viel Emotion, einer Prise Nu Metal, Screamo und morbider Lebensfreude. Fischer beschreiben? Da ist erstmal Fischer selber mit Anklängen an Rammstein, In Extremo aber auch Santiano feel... auf jeden Fall immer eine wilde Mischung mit klarer Message. Gemeinsam zum lichtlosen Meeresgrund tauchen und mit verlassenen Seelen wieder an die Oberfläche rocken. Fischer Live das ist der Sprung ins kalte Wasser, erfordert Mut und erfrischt. Sven Fischer ist dabei Songwriter und Frontmann. Bisher eher als Schlagzeuger diverser Formationen bekannt, hat sich Fischer ganz neu aufgemacht mit seiner eigenen Band durch die Republik zu rocken. Viel zu erzählen, gibt es bisher noch nicht. Denn Fischer ist neu. Aber bald wird es Geschichten zu erzählen geben. Seid von Anfang an dabei! Zwischen Herz und Kopf, FISCHER macht Tiefsee-Rock für Alle, die mehr vom Leben wollen!

BROKEN ZEBRA

Die Stuttgarter Band BROKEN ZEBRA wurde im Jahr 2018 als namenloses Musikerprojekt ins Leben gerufen. Initiiert durch Tom (Gitarrist) und Tobi (Sänger) die beide bereits viel musikalische Erfahrung in verschiedensten Bands und Projekten gesammelt haben. So entstehen schon hier die ersten Fragmente der heute bestehenden und bekannten Songs wie After All. Kurze Zeit später kommen Bassist Johannes und Schlagzeuger Benjamin dazu. Sie sorgen mit ihrer langjährigen Spielerfahrung für das Fundament und die notwendige Tiefe der Songs. Von nun an treten die vier Jungs unter dem gemeinsamen Namen BROKEN ZEBRA auf.

Als Band vereinen die Jungs ihre vielfältigen musikalischen Einflüsse aus den verschiedensten Genres zu einem beeindruckenden Feuerwerk. Mit Leichtigkeit bewegen sich BROKEN ZEBRA dabei zwischen den Genres Alternative Rock sowie Indie und verleihen ihrer Musik stets eine erfrischende und einzigartige Note. Ihr Sound erinnert dabei an legendäre Rockgrößen wie Incubus, Queens of the Stoneage oder RHCP.

Anfang 2020 geht es für die noch junge Band ins ARTist Tonstudio. Dort wird die Debüt EP Ghosts of the Past aufgenommen und die darauf enthaltenen 6 Songs schließlich unter eigenem Label veröffentlicht.

Auch bei BROKEN ZEBRA legte Corona vorerst alle anvisierten Live-Auftritte auf Eis. Diese erzwungene Auszeit konnte die Band für sich nutzen und mit Hochdruck am eigenen Klang, sowie an bestehenden und neuen Songs arbeiten. Mitte 2022 schließt sich Gitarrist Giovanni an und vervollständigt mit seiner fulminanten Fingerfertigkeit die Band.

In dieser Besetzung geht es Mitte 2023 zum SPH Bandcontest. Im Gepäck haben die Jungs eine Vielzahl an alten und neuen Songs, Lust die Herzen des Publikums zu erspielen und die Bühne zu rocken.

BROKEN ZEBRA legt gerade erst los – Werde ein Teil der Geschichte!

XIPHOS

XIPHOS sind eine aufstrebende Melodic Metal-Band, die mit ihrer kraftvollen Musik und einer charismatischen Frontfrau an der Spitze die Bühnen erobert. Die einzigartige Stimme von Michelle verleiht der Band eine unverwechselbare Note, während die instrumentale Vielfalt von epischen Gitarrensoli bis hin zu eingängigen Melodien reicht. Tauche ein in die Welt von Xiphos und erlebe die Faszination des Melodic Metal in seiner besten Form.