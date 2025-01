FLASH FORWARD sind seit Jahren nicht mehr aus der deutschen Musiklandschaft wegzudenken. Ausverkaufte Shows in ganz Deutschland, Support Touren mit (inter)nationalen Größen wie Enter Shikari, You Me At Six, Deaf Havana oder Emil Bulls und Slots auf den größten Deutschen Festivals wie dem Hurricane, Southside, Highfield oder dem Open Flair, zeichnen die Vita der Band.

Im neuen Album RENEGADE (VÖ: 31.01.2025) der Band aus dem Ruhrgebiet steckt viel. Viel Angst, viel Vertrauen, viel Wut, viel Hoffnung. Sich nicht zugehörig zu fühlen und sowohl den subjektiven als auch objektiven Transformationen und Herausforderungen zu stellen, bedeutet sich zu erheben, Blindheit abzulegen und die Augen zu öffnen. Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Toleranz und Nächstenliebe sind Werte, welche die Band nicht erst auf dem neuen Album, sondern seit jeher auf ihren Konzerten und mit ihrer Haltung vermittelt. Das Album ist also weniger ein neues Kapitel als vielmehr die Fortführung der essenziellen Tugenden von FLASH FORWARD.

Die energiegeladene Show zum Album bringt die Band von Februar bis April 2025 in acht deutsche Städte. Dort schaffen FLASH FORWARD einen Safe Space für die Alternative Community.