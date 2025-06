Bei der Preisverleihung des Fotowettbewerbs »Queerformat« von Jugendkunstschule und Museum im Prediger werden die Fotos der Erstplatzierten in der Ausstellung »Wish you were queer« im Museum aufgehängt.

Bei dieser feierlichen Vernissage werden außerdem Sachpreise und Gutscheine, etwa für Freibad, für Kletterpark oder Kino, übergeben.