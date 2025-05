Französischer Markt Leonberg

An diesen Tagen verwandelt sich der Marktplatz in Leonberg in einen französischen Gourmetmarkt.

Alle Besucher sind herzlich eingeladen ein wenig das Ambiente Frankreichs zu genießen.

Es werden vielerlei frische Produkte aus der Provence, der Bretagne oder den Pyrenäen angeboten.

Eine Vielfalt an prämierten Käse-, und Wurstspezialitäten, sowie Wein, Cremant und Apfelcidre.

Ofenfrische, duftende Flammkuchen, frisch gebackenes Brot, Honig, Macarons, Lavendel, Seifen und vielerlei mehr, lassen den Einkauf zu einem Erlebnis werden.

Vive la France und, für alle die auf dem Markt fündig werden: Bon appétit!