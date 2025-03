Franz Mayer Experience

Feat. Alex Köberlein und seine Rottweiler

Der Schwoissfuass– und Grachmusikoff Sänger Alex Köberlein hat eine neue Band und eine Mission: Welthits wieder im schwäbischen Original! – Man hat es immer geahnt, immer schon gewusst. Die meisten großen Hits der Popgeschichte sind geklaut. Schnöde abgekupfert von ursprünglich schwäbischen Songs aus dem letzten Jahrhundert. Vor allem amerikanische und englische Besatzungssoldaten nahmen mit was sie konnten. So entstanden Welthits wie „Rebel yell“, „Locomotive Breath“ oder „Baker Street“, während die Original Musik aus dem schwäbischen Untergrund fast in Vergessenheit geriet. Alex Köberlein (voc,fl,sax), begibt sich mit Ralf Trouillet (bs,voc), Joo Aiple (dr), Matze Reimann (git), Steff Hengstler (Keyb) auf die wohl größte kulturelle Rettungsaktion der oberschwäbischen Popgeschichte.