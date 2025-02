Franz Suess und Barbara M. Eggert sprechen über das noch unveröffentlichte Comicprojekt »Jakob Neyder« (Preisträger der Berthold Leibinger Stiftung 2024), über Lüge und Wahrheit, ökologische Bedenken und psychische Verfasstheit. Franz Suess erzählt in dem prämierten Band die Geschichte von dem Außenseiter Jakob, der versucht, seiner Verantwortung für eine Straftat zu entkommen. Ein Verbrechen ohne Not, das in ihm Schuldgefühle auslöst.