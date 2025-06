"Mal laut und standfest im Rhythmus des Lebens, mal nach innen blickend, in ihrer eigenen Welt schwelgend.

Die Künstlerin FRANZI kennt diese beiden Gegensätze und lässt sie deutlich in ihre Musik und Stimme einfließen. Engelsgleiche, zarte Töne treffen auf soulige und kraftvolle Nuancen, ganz nach Gefühlslage und musikalischer Energie.

Die Stuttgarter Pop- und Soul-Künstlerin zeigt in ihrer Performance eine mitreißende emotionale Tiefe. Nach einigen Jahren in der Showszene sowie künstlerischer Weiterentwicklung ist ihr heute ganz besonders klar, was sie will und welche Musik sie am deutlichsten widerspiegelt.

Ihre kürzlich veröffentlichte EP „Loveshapes“ vereint verträumte Sounds mit melancholischen Harmonien, RnB-Grooves, die zum Tanzen anregen, und Songtexten, die auffordern, die eigene Gefühlswelt zu akzeptieren.

Dies überträgt sich auch durch ihre einzigartige Performance, die nach kurzer Zeit eine besondere Nähe zwischen ihr und dem Publikum entstehen lässt und lange nachklingt."

Voc: Franziska Stöger, Git: Valentin Hansel, Keys: Daniel Weiß, Bass: Joel Büttner, Drums: Klemens Fregin