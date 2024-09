Im Wandel der Zeit

Die Führung zeigt, was Frauen in Aalen im Laufe der Jahrhunderte geleistet haben, wie sie gelebt haben, was sie erleiden mussten und wo und wie sie sich eigene Lebensräume geschaffen haben. Die interessanten Aalener Frauengeschichten im Wandel der Zeit wer-den im Wechsel begleitet von lebenden Zeitgenössinnen, die ihr Leben und Tun im heutigen Aalen vorstellen.

Beginn: 17 Uhr

Dauer: 60 Minuten