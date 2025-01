Frei quizzen

6 Stuttgarter Museen feiern ein Comeback mit feuchtfröhlichen Fragen

Das große Museumsquiz on Stage von sechs Stuttgarter Museen ist zurück! Gastgeber ist das Haus der Geschichte Baden-Württemberg mit seiner Ausstellung Frei Schwimmen – Gemeinsam?!. Im Museumspool sind außerdem das Landesmuseum Württemberg, das Linden-Museum, das Naturkundemuseum, die Staatsgalerie und das StadtPalais.

Moderatorin Sara Dahme und Plattenunterhalter Andreas Vogel müssen nicht ins kalte Wasser springen, sondern führen mit reicher Quiz- und Museumserfahrung, mit Humor und Musik durch das knifflige Programm. In drei Fragerunden stellen sie unterhaltsame, von den Museen vorbereitete Aufgaben aus den Ausstellungen und Sammlungen der Häuser. Zuschauer:innen können mit der Online-Plattform Kahoot! sowohl einzeln als auch in der Gruppe am Quiz teilnehmen. Es winken attraktive Preise!

Exklusiv für Quizgäste hat die Ausstellung Frei Schwimmen von 18 bis 19 Uhr geöffnet.