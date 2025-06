Freizeit-Triathlon der VR-Bank

Nach einer mehrjährigen Pause kehrt der VR-Bank Freizeit-Triathlon dieses Jahr wieder nach Ellwangen zurück – und das Beste: Jeder kann teilnehmen! Ob Profi, Hobbytriathlet oder als Teil einer Staffel, jeder ist willkommen. Und keine Sorge, es kommt nicht darauf an, wie du an den Start gehst: Im Profi-Neoprenanzug mit Klickpedalen oder in normaler Badehose und barfuß – einzig der Helm ist Pflicht! Die Schwimmstrecke führt 400 Meter durch den Kressbachsee, bevor es in die Wechselzone und auf das Rad geht. Es folgen 28 km Radfahren: zweimal vom Kressbach über Holbach und Stocken nach Eigenzell und zurück. Nach der nächsten Wechselzone wartet der 6 km lange Laufkurs, der zweimal um den Kressbachsee führt. Anmeldung ist erforderlich.