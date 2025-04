ABOUT POP

FRIEDRICH - von der Liebe so gezeichnet, so geprägt und entrückt, dass nur ein neues Narrativ Heilung zu versprechen vermag. Eine Figur, ein bewusst gesetztes Über-Ich, in das hineingeschrieben und -geschrien werden kann. Welches die Qualen der Liebe, jugendliche Rêverie und die Ambivalenz der bloßen Existenz bereits hinter sich gelassen hat.

Aus dem Stegreif wurde FRIEDRICH mit seiner Debüt-Single „Lieben und Zerstören“ vom DIFFUS-Magazin nicht nur zum „Jungen und die Liebe“ getauft, eine „Empfehlung des Tages“ gab es obendrauf. Vier Wochen stand er auf der Spotify „Fresh Finds GSA“-Playlist auf dem Cover und auf der #1!