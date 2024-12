IG Jazz Stuttgart präsentiert: Torph

Das Konzept der Band TORPH geht auf die Ursprünge des Fusion zurück. Im Kern steht die Verschmelzung verschiedener Musikstile. Da die fünf Musiker ohnehin unterschiedliche musikalische Backgrounds mit in die Band bringen, geschieht das bei TORPH auf ganz natürliche Weise. Ein wichtiges Bindeglied ist dabei nicht zuletzt die jahrelange Freundschaft der Bandmitglieder, die sich als idealer Nährboden für die kreative Zusammenarbeit entpuppte. Das Ergebnis ist eine Musik, die mal durch ihre erdigen Grooves und rhythmische Filigranität, an anderer Stelle wieder durch atmosphärisch aufgeladene Melodie-Passagen in Erscheinung tritt. Das Repertoire wird damit zu einem Schmelztiegel verschiedenster Spielarten des Jazz, Rock und Funk. Mit “Eponymous” erschien Anfang 2023 die erste EP der Band und 2025 folgt die bereits zweite Tour durch Jazzclubs in ganz Deutschland.