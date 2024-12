Jam Session des Pop-Büro Region Stuttgart

Grrrl put your jam on! ist eine Jam-Session für FINTA* (Frauen, Inter-, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen)

Treibende Rhythmen, tighte Riffs: Natürlich gibt es sie, die Drummerinnen*, die Gitarristinnen* und die Frontfrauen*, die dabei sind, sich ihren Platz in der Musikbranche zu erkämpfen. Doch auf den Bühnen von Festivals und Clubs stehen nach wie vor überwiegend Männer. Das muss sich ändern: Wir glauben, dass Diversität die Zukunft des Pop ist. Deshalb wollen wir einen Raum zur Vernetzung und Förderung von Musikerinnen* schaffen: Unter dem Namen GRRRL PUT YOUR JAM ON! lädt das Pop-Büro regelmäßig zu Jam-Sessions ins Merlin ein, bei denen sich die Teilnehmenden auf der Bühne ausprobieren, untereinander austauschen und inspirieren lassen können. Anfängerinnen* und Profis, aber auch Musikliebhaberinnen*, die lieber im Publikum bleiben, sind gleichermaßen willkommen.

Eine Anmeldung ist kein Muss. Aber sie hilft uns bei der Planung und funktioniert über folgendes Formular.

Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne jederzeit eine E-Mail schreiben:

grrrl-jam@region-stuttgart.de