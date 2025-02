Gabriela Reinwald – Gewaltfreie Kommunikation

Mit mir und mit Anderen in guter Verbindung zu sein, gelingt, wenn ich selbst mein Denken, Fühlen, Wollen erkenne und gestalte. Wenn wir uns nicht in unserer ganzen Lebenskraft erleben, um aus ihr heraus unser Leben freudvoll zu gestalten, tragen wir vermutlich alte Glaubenssätze in uns. Durch konsequente Selbstschulung können wir frei werden für unseren Weg in Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Wir können Schuld- und Schamgedanken umwandeln in verantwortliches Tun. Auf der Grundlage der 4 Schritte der GFK verändern wir Denk- und Handlungsmuster, um authentischer unser Potenzial entwickeln und leben zu können. Das Wochenende lebt durch Achtsamkeit, Spiel, Spaß und Üben!

Freitag, 28. März, 19.30-22 Uhr

Samstag, 29. März, 9.30-19 Uhr

Sonntag, 30. März, 10-17.30 Uhr