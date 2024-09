Galakonzert der 9. Deutschen Brass Brass Band Meisterschaften

Zum feierlichen Abschluss der am 4. und 5. Oktober in Göppingen ausgetragenen 9. Deutschen Brass Band Meisterschaft, lädt der Deutsche Brass Band Verband zu einem Gala-Konzert der Spitzenklasse ein

Die BRASS BAND BÜRGERMUSIK LUZERN ist eine der renommiertesten Brass Bands in ganz Europa und vertrat als Schweizer Vizemeisterin 2023 dieses Jahr ihr Heimatland bei den European Brass Band Championships. Seit 2009 dirigiert Michael Bach die „BML“. Unter seiner Leitung gelang der Band 2014 als erster Schweizer Brass Band überhaupt gar der Sieg beim Europäischen Brass Band Wettbewerb im schottischen Perth. Weitere Höhepunkte in jüngster Zeit waren der Auftritt am RNCM Brass Festival in Manchester sowie die Teilnahme am British Open Brass Band Wettbewerb in Birmingham.

Die gut 30 Blechbläser*innen plus Schlagwerk präsentieren ein mitreißendes Programm voller Highlights der Brass-Band-Literatur.

Ein Muss für alle Fans der Blechblasmusik und die, die es noch werden wollen!

Im Anschluss an das Gala-Konzert findet die Siegerehrung der 9. Deutschen Brass Band Meisterschaft statt.