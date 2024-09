Klaus Wiesenborn berichtet in seinem Vortrag über 21 Jahre „Kinderhilfe Gambia“. Mit zwei Gruppen war er einmal im Februar und über Ostern in Gambia. Nach wie vor müssen die Bürger Schulgeld, Arztkosten Medikamente und Krankenhaus selbst bezahlen. Das Land kämpft weiter mit vielfältigen Umwelt- und Sozialproblemen. In den drei Nursery Schulen betreut die Kinderhilfe 348 Schulkinder. Von dort werden die Kinder in den anschließenden Schulen, Lower Basic, Upper Basic und Senior Secondary Schule, über 15 Jahre begleitet und das Schulgeld bezahlt. Den Schulen wurden Laptops, Drucker und Tafeln sowie Schulbücher gekauft. Dazu kommt ein großes Essensprogramm an allen Schulen. Ausführliche Info auf der Homepage.