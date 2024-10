Auf dem dritten Album von Gatecreeper gehen die Arizona-Death-Metal-Spezialisten – Sänger Chase H. Mason, die Gitarristen Eric Wagner und Israel Garza, Schlagzeuger Metal Matt Arrebollo und Bassist Alex Brown – ihren eigenen Weg. Das erste Album der Band für Nuclear Blast ist prägnanter, melodischer und einprägsamer als alles, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. „Wir haben die Songstrukturen verfeinert“, sagt Mason. „Wir werden besser in dem, was wir tun.“

Gatecreeper wurden 2013 gegründet und haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, die Death-Metal-Rangleiter stetig zu erklimmen. Ihre selbstbetitelte EP aus dem Jahr 2014 erlangte sofort Glaubwürdigkeit als Anbieter der Old-School-Form. Die Band unterschrieb bei Relapse und veröffentlichte 2016 ihr Debütalbum "Sonoran Depravation". Das Album war zugleich eine Hommage an ihre Ursprünge in der Wüste und ein Statement ihrer Death-Metal-Absicht und bescherte ihnen 2017 eine Tournee mit Cannibal Corpse und Power Trip.

Im Jahr 2019 enthüllten Gatecreeper "Deserted", ihren mitreißenden Vorstoß in den selbst beschriebenen "Stadium Death Metal". Es landete auf Platz drei der angesehenen Top 40-Liste zum Jahresende des Magazins Decibel. Als die Pandemie nachließ, sicherten sich Gatecreeper neben Obituary und Municipal Waste einen Platz auf der Decibelmagazine-Tour 2022. Heutzutage sind Gatecreeper eigenständige Headliner und touren weltweit unter ihrem eigenen Banner.