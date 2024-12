Gee Hye Lee Trio feat. Bänsch & Kuhn

Das international besetzte Gee Hye Lee Trio (KOR/D/CH) vereint die preisgekrönte Pianistin Gee Hye Lee (u.a. Trägerin des Jazzpreises Baden-Württemberg), die virtuose Schlagzeugerin Mareike Wiening und den renommierten Kontrabassisten Joel Locher. Diese drei Musiker haben in den letzten Jahren auf zahlreichen nationalen und internationalen Bühnen begeisterte Zuschauer hinterlassen. Besonders Mareike Wiening wurde in der Dokumentation *Jazz Fieber – The Story of German Jazz* als „einer der neuen Sterne am deutschen Jazz-Firmament“ gefeiert, während Joel Locher weithin als „Paganini am Kontrabass“ bekannt ist.

Um den Klang des Trios noch weiter zu bereichern und musikalische Grenzen neu zu definieren, hat Bandleaderin Gee Hye Lee zwei hochkarätige Musiker hinzugewonnen: den Saxophonisten Alexander Sandi Kuhn und den Trompeter Jakob Bänsch. Kuhn, langjähriger musikalischer Begleiter von Lee und Partner im Duo-Projekt „SANGEE“, bringt seine unverwechselbar lyrische Saxophonstimme ein, während der junge Trompeter Jakob Bänsch, Gewinner des Deutschen Jazzpreises 2024, mit seiner atemberaubenden Spieltechnik das Ensemble vervollständigt.

Nach gefeierten Auftritten beim Jarasum International Jazz Festival in Südkorea (2022), im Rolf Liebermann Studio des NDR in Hamburg (2023), beim Enjoy Jazz Festival (2023) und beim Landesjazzfestival Tübingen (2024), tritt das erweiterte Gee Hye Lee Trio heute im Jazzclub Bix auf. Auf dem Programm stehen neue Kompositionen von Gee Hye Lee und Highlights aus ihrem kommenden Live-Album *Encounters* (aufgenommen im September 2024). Dieses Konzert markiert gleichzeitig den Auftakt ihrer Tournee mit der neuen Formation.

Freuen Sie sich auf die leidenschaftliche Spielfreude, das virtuose Können und die inspirierende Klangvielfalt des Gee Hye Lee Trios, verstärkt durch die Ausnahmetalente Jakob Bänsch und Alexander Sandi Kuhn – ein Muss für alle Jazzliebhaber und ein unvergessliches Erlebnis im Bix.