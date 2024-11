Gee Hye Lee Trio

Brillante Pianistin

"Jazz bedeutet für mich Freiheit und er macht mich glücklich," sagt die in Seoul geborene Pianistin Gee Hye Lee. Das Trio der Südkoreanerin ist in der Jazzszene bestens etabliert. Mit „Encounters“,soll im Januar 2025 bereits dessen fünftes Album erscheinen. Im Alter von drei Jahren saß Gee Hye Lee bereits in ihrem Elternhaus am Klavier, mit 16, nach einer klassischen Ausbildung an diesem Instrument, stand ihre Entscheidung fest, sich ganz dem Jazz zu widmen. In ihrer Laufbahn hat die seit vielen Jahren in Stuttgart lebende 47-Jährige viele Preise und noch mehr Lob und Anerkennung erhalten – sowohl für ihre technische Brillanz wie für ihre eigene musikalische Sprache. Die Badische Zeitung hat Gee Hye Lee „Jazz in Perfektion“ attestiert, das renommierte Musik-Magazin Rondo fühlt sich bei ihren Akkordschichtungen an McCoy Tyner erinnert. Auch von Magie in ihrem Spiel ist die Rede und von Glücksgefühlen beim Publikum. Gee Hye Lee hat in den letzten Jahren mit ihrem Trio konsequent an ihrem eigenen Bandsound gearbeitet. Ihr zur Seite stehen der Bassisten Joel Locher und die Schlagzeugerin Mareike Wiening. Diese war 2024 für den Deutschen Jazzpreis nominiert und arbeitet seit September 2022 als Dozentin an der Zürcher Musikhochschule. Der in Stuttgart lebende Bassist Joel Locher gehört zu den angesagtesten Musikern der europäischen Jazz-Szene. Von Kollegen wird er „Paganini am Kontrabass“ genannt. Nach vielen umjubelten Auftritten verspricht dieses Ensemble auch in Heidenheim ein einzigartiges Hörerlebnis.