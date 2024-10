Gefahren an der Haustür und Einbrüche - Präventionsvortrag der Polizei

Ein Einbruch in den persönlichen Lebensraum - in Häuser oder Wohnungen - ist für die Betroffenen ein unerwarteter Schock. Der rein materielle Schaden steht dabei dem verloren gegangenen Sicherheitsgefühl gegenüber und wiegt oftmals deutlich schwerer. Seit Jahren gibt es Kriminelle, die insbesondere ältere Menschen gezielt zu Hause aufsuchen, um sie zu bestehlen oder zu betrügen. Die Polizei setzt dabei neben der Strafverfolgung besonders auf Prävention und die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger, um Wohnungseinbrüche bestenfalls zu verhindern. Neben Informationen zur aktuellen Lage in der Wohnortgemeinde und den Bekämpfungsmaßnahmen der Polizei, erhalten die Zuhörenden nützliche Tipps für wirkungsvolle Verhaltensregeln, die einfach umzusetzen und häufig fast kostenlos sind. Darüber hinaus erläutern wir die technischen Möglichkeiten des Einbruchschutzes. In Kooperation mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg, Abteilung Prävention.