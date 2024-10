Die Legende GEOFF TATE auf "Big Rock Show Tour 2024"

Seine Stimme ist legendär, wird von Kritikern geschätzt und von Fans weltweit gefeiert. Seit über dreißig Jahren bereichert Geoff Tate mit seinem unverkennbaren Sound die Metal-Szene und wird von mehreren Magazinen zu den größten Metal-Sängern aller Zeiten gezählt.

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete und für einen Grammy nominierte Singer/Songwriter Geoff Tate ist vor allem für seine mehr als 30-jährige Tätigkeit als kreative und treibende Kraft hinter der Progressive-Metal-Band Queensrÿche bekannt, mit der er vor allem in den 80ern und 90ern weltweit große Erfolge erzielte. Seit ihrer Gründung mit Geoff an der Spitze hat Queensrÿche weltweit über 20 Millionen Alben verkauft und ist in über fünfzig Ländern aufgetreten. Geoff gilt als einer der fähigsten Sänger des Genres, und Hunderte von modernen, populären Künstlern nennen ihn als einen wichtigen Einfluss.

Geboren wurde Geoff Tate 1959 in Stuttgart, doch kurz darauf zog er mit seiner Familie in die USA. Seine musikalische Karriere umfasst absolute Album-Klassiker wie z.B. "Operation Mindcrime", "Rage For Order" und "Empire", die aus der Geschichte des Metal nicht wegzudenken sind.