Stimmungsvolle Atmosphäre und ein tolles Rahmenprogramm erwartet die Besucher des diesjährigen Gmünder Weihnachtsmarktes vom 28. November bis 22. Dezember. Der bislang größte Gmünder Weihnachtsmarkt mit rund 70 geschmückten Stände verwandelt den Marktplatz und den Johannisplatz wieder in ein weihnachtliches Dorf und wird auch in diesem Jahr mit einem bunten Angebot an Weihnachtswaren und Leckereien die Menschen in die Gmünder Innenstadt locken. Ein Höhepunkt ist sicherlich wieder die Installation des Gmünder Adventskalenders am Rathaus. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen – und es gibt die Chance auf einen tollen Gewinn der Gmünder Einzelhandelsgeschäfte. Natürlich sollen auch die Kinder beim Gmünder Weihnachtsmarkt nicht zu kurz kommen; hierfür sorgen die Eisenbahn rund um den Weihnachtsbaum, die lebendige Krippe mit Esel und Schafen auf dem Johannisplatz, das Weihnachtsriesenrad und ein Märchenkarussell. Stimmungsvolle Atmosphäre erzeugt die Lichtinstallation am Johannisturm, wobei dieser mit wechselnden Farben angestrahlt wird. Der Mittelaltermarkt des Vereins Staufersaga hat seinen Standort wieder am Unteren Marktplatz und sorgt so für ein stimmungsvolles Eingangsbild. Der Standort hat den Vorteil, dass alle Akteure wie Schmiede, Gewerkezelt, Geschenkehäuschen eine Einheit bilden. Unter dem Motto „Kunsthandwerk Spezial“ sind auch in diesem Jahr wieder mehrere Kunsthandwerker im wöchentlichen Wechsel mit ihren handgemachten Artikeln auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Der beliebte Remstaler Weintreff findet am 14. Dezember im Festsaal und im Innenhof des Kulturzentrums Prediger statt. 19 Wengerter präsentieren ihre hervorragenden und auch preisgekrönten Spitzenweine, welche von 17 bis 22 Uhr verkostet und natürlich auch direkt beim Erzeuger bestellt werden können. Die Standbetreiber und die Touristik und Marketing GmbH freuen sich auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag 11 - 19 Uhr

Sonntag bis Mittwoch auf freiwilliger Basis bis 21 Uhr

Donnerstag bis Samstag auf freiwilliger Basis bis 22 Uhr