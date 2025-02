Abschiedstournee!

GOGOL & MÄX

TEATRO MUSICOMICO

Sie sind die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen mit ihrem zwerchfellerschütternden, tempo- und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit nun mehr 30 Jahren für unvergessliche Abende in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa.

Nun leider auf Abschieds-Tournee.

Die letzte Gelegenheit, dieses fabelhafte Duo noch einmal zu sehen mit „Teatro Musicomico“ – in zwei fulminanten Stunden unbeschwert-beseelten Lachens und Staunens. Ein Programm für die ganze Familie – von 4 bis 94!

Teatro Musicomico – zwei fulminante Stunden des unbeschwert-beseelten Lachens und Staunens.

Für Kinder ab 6 Jahren geeignet!