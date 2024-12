Grave Digger feiern ihr 45-jähriges Bandjubiläum und gehen mit ihren alten Weggefährten Victory auf Tour. Am 23. Januar im Stuttgarter Im Wizemann werden die beiden deutschen Metal-Legenden zudem von den aufstrebenden RIGORIUS unterstützt.

„Ich freue mich ungemein darauf, mit diesem großartigen Metal-Paket auf Tour gehen zu dürfen um das 45-jährige Grave Digger-Jubiläum ausgiebig zu feiern. Mit den deutschen Heavy Metal-Legenden Victory haben wir einen mehr als hochkarätigen "Very Special Guest" mit an Bord, unterstützt von den aufstrebenden und mit außergewöhnlichem Potenzial ausgestatteten RIGORIOUS. Metal-Herz, was willst Du meh: Das wird absolut großartig, ihr werdet es definitiv lieben", kündigt Chris Boltendahl von Grave Digger an.