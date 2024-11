Ende des Jahres beschert Gregor Hägele nicht nur seinen Fans sondern auch seiner Familie erneut ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Gregor kommt endlich wieder nach Hause! Und zwar für sein Jahresabschlusskonzert am 29. Dezember im Wizemann Club Stuttgart. Mit dieser Überraschung hatten Gregors Fans wohl nicht mehr gerechnet, denn der gebürtige Schwabe spielte gerade erst im Oktober seine große „Hoffentlich Album“ Tour 2024. Aber wie heißt es noch gleich: Daheim ist es doch am schönsten! Tickets sind ab sofort unter www.eventim.de und an allen autorisierten Vorverkaufsstellen erhältlich!

Das Jahresabschlusskonzert setzt auch diesem Jahr mal wieder die perfekte Krone auf, denn bei Gregor Hägele ist 2024 musikalisch und live sehr viel passiert: Im Mai spielte der kreative Newcomer eine einzigartige Akustik Tour durch Kinos, performte bei großen Festivals und Events wie unter anderem dem Superbloom, Reeperbahnfestival, Sprungbrett Festival Würzburg, dem Stadtjubiläum Siegen800, Binz Open Air und war erneut als Support bei Musikergröße Michael Schulte dabei. Das Jahreshighlight stellte aber mit Abstand Gregor Hägeles gefeierte, zwölf Städte umfassende „Hoffentlich Album“ Tour 2024 dar, die das Publikum mit einem zweieinhalb-stündigen Set voller atemberaubender Konzerterlebnisse begeisterte.

Passend vor Tourbeginn ist am 13. September das von den Fans händeringend erwartete Debutalbum „Prototyp Liebe“ über Universal erschienen und direkt in die Top-Ten Albumcharts gechartet. Es umfasst sowohl heiß ersehnte Song-Lieblinge wie "Blau" und „Paracetamol“, die besonders live ihr volles Potenzial entfalten, als auch alte und neue Hits wie den viral gegangenen Country-Tanz-Hit „Sophie“, den Dezibel-Garant „1 Song lang“ und bewegende, emotionale Balladen, darunter „Ana“ und „Was ich für dich bin“.

Auch beim Jahresabschlusskonzert am 29. Dezember werden sich Fans auf ganz besondere Highlights mit Gregor Hägele, seiner fantastischen Band und vielleicht sogar ein paar Special Guests freuen dürfen...

Lassen wir uns überraschen!