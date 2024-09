Große Jubiläumsausstellung "Dialog mit dem Ende"

"Dialog mit dem Ende"

eine innovative und berührende Ausstellung über die Endlichkeit und das Leben

Das Hospiz Leonberg feiert in diesem Jahr ein 2faches Jubiläum. Das Ambulante Hospiz wird 30 Jahre, das Stationäre Hospiz wird 25 Jahre alt. Vor 30 Jahren wurde der Ambulante Hospizdienst ins Leben gerufen, mit dem Ziel sterbende Menschen in ihrer häuslichen Umgebung, in Krankenhäusern und in sonstigen Einrichtungen zu begleiten. Und vor 25 Jahren wurde das Stationäre Hospiz in Leonberg eröffnet, um Menschen im letzten Lebensstadium einen Platz zu bieten. In diesen drei Jahrzehnten hat das Hospiz Leonberg unzählige Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet und sie kompetent und einfühlsam betreut. Beide Jubiläen geben Anlass für ein ganz besonderes Jubiläumsevent.

„Haben Sie Angst vor dem Tod? Was ist Glück? Wollen Sie ewig leben?“

Über das Sterben spricht man nicht in einer Gesellschaft, die immer gesünder und leistungsfähiger werden will. Aber jedes Leben endet mit dem Tod. Früher oder später. Die Jubiläumsausstellung „Dialog mit dem Ende“ thematisiert die elementaren Lebensfragen und regt zum Nachdenken an. Sie spricht die Besucher direkt an, weckt die Neugier und lädt dazu ein, in einen eigenen Dialog zu kommen. Sie stellt Fragen zu einem schwierigen und zugleich alltäglichen Thema, das uns alle angeht.