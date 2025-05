Groove is in the heart feat. Fola Dada

Endlich ist der Sommer da.

Fola Dada und ihre Band, bestehend aus Ulf Kleiner an Keys, Joscha Glass am Bass, Tommy Baldu am Schlagzeug und Special Gast Joo Kraus an Trompete und Rap, kreisen mit ihrer Musik um Summer Vibes. DJ Jazzy Jeffs Evergreen Summertime darf da genau sowenig fehlen wie Gershwins Summertime. Passt doch gar nicht zusammen? Fola Dada beweist an diesem Abend, dass Soul, Jazz, Hip Hop und Electonica sehr wohl zusammenpassen. Denn das ist seit vielen Jahren der Ansatz bei der Groove is in the heart-Reihe.

Alles was groovt kann kombiniert werden und mit dieser Band erst recht. Es wird tanzbar, tiefgründig und ganz sicher ein Fest!

Besetzung: Fola Dada (voc); Ulf Kleiner (p, rhodes, fx); Joo Kraus (trp, rap); Joscha Glass (b); Tommy Baldu (dr)