Groove Sensation w/ Nikolas Herz (Retone) & MCG

Freut euch auf die monatliche Groove Sensation und einem Mix aus House-Beats und groovenden Techno aus dem Climax Institutes Stuttgart. Eurem House- & Technospace in Stuttgart. Für diesen Abend begrüßen wir Nikolas Herz (Retone) und Gastgeber MCG (Climax Institutes). Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und lasst euch von der elektrisierenden Energie im Climax mitreißen. Denn auch bei der letzten „Groove Sensation“ in 2024 darf man sich auch wieder auf die monatlich gewohnten Attribute freuen. Eine feierwütige Crowd und tolle elektronische Musik. FEEL THE GROOVE