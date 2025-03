Groove is in the heart feat. Fola Dada

Spring is here – das ist das Motto für Groove is in the heart am heutigen Abend.

Der Frühling ist mein Monat, sagt Fola Dada, weil er endlich Wärme, Licht und Leichtigkeit bringt. Es soll getanzt und sich gefreut werden, deswegen spielen wir viel Soul, ein bisschen House und fette Grooves.

Unterstützt wird sie von den Lieblings-Kollegen Ulf Kleiner an den Tasten, Tommy Baldu an den Drums und Joscha Glass am Bass. Der gewohnte Stil-Mix hat Tradition und „macht einfach Sinn", sagt Fola Dada. Die Groove is in the heart-Konzerte sind eine Garantie für strahlende Gesichter und warm gefüllte Herzen. Es wird sehr deep und urban.

So wie sich diese Konzert-Reihe am liebsten präsentiert, mit viel Platz für echt gute Musik. Schnell Plätze reservieren, denn die sind begehrt.

Besetzung: Fola Dada (voc); Ulf Kleiner (rhodes, keys); Joscha Glass (b); Tommy Baldu (dr)