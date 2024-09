Die Guano Apes sind richtig entspannt geworden. Anstatt sich den Mechanismen des Markts zu unterwerfen, hat sich die Band aus Göttingen davon gelöst. Keine neuen Platten im Anderthalbjahrestakt produzieren, dafür lieber auf die Bühne gehen, wenn der Affe wieder juckt. Dann aber ist Schluss mit der Entspannung: Wer bei der ersten postpandemischen Tour dabei war, wer eines der kraftvollen Konzerte bei den großen Festivals erlebt hat, weiß das.

Von den ersten Takten des durchaus programmatisch zu verstehenden Openers "You Can‘t Stop Me" durch alle Hits bis zum letzten Krachakkord der Zugabe "Lords of the Boards" ließen die Guano Apes dem wilden Tier freien Lauf und rockten wortwörtlich jedes Publikum. Auch das darf man übrigens als wegweisend bezeichnen: Während die Welt immer digitaler wird, gehen die Guano Apes in die Opposition und fordern das Analoge. Oder wie sie es selbst formulieren: "Wir sind näher am Affen als an KI. Und es gibt eine Urgewalt, die dem Menschen, dem Altweltaffen, innewohnt: Der Drang nach Freiheit. Das unterstützen wir tonal, seit rund drei Dekaden zusammen mit unserem Publikum. Inmitten der KI-Zeitenwende und der digitalen Loslösung ist das Erden und das Begreifen des Menschen in der Natur wichtiger denn je. Mit unserem handgemachten Sound möchten wir dem Publikum den inneren Kompass zurückbringen, mit einem tonalen Klapps auf die Grundeinstellung zurücksetzen und damit den inneren Affen befreien."

Das wird auch 2024 so sein: Die Guano Apes haben jetzt bestätigt, dass sie im kommenden Herbst wieder auf Tour bei uns unterwegs sind.