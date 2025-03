Wer kennt sie nicht? „Häberle und Pfleiderer“ gehören zum Schwabenland wie die Butterbrezel und die Kehrwoche!

„So, so – ja, ja ...“ Mit ihren unverkennbaren Dialogen haben Willy Reichert und Oscar Heiler als „Häberle und Pfleiderer“ das Bild des typischen Schwaben geprägt und weit über das Ländle hinaus bekannt gemacht. Von 1931 bis in die 1970er Jahre traten sie auf der Bühne, im Radio, im Fernsehen und auch in Werbespots auf. Jetzt lassen wir die beiden auf unserer Theaterbühne wiederauferstehen!

Nach ihren großen Erfolgen in „Trasch em Treppahaus“, „Koi Auskomma mit dem Einkomma“ und „D´ Mama isch die Beschte“ schlüpft die Volksschauspielerin und Kabarettistin Monika Hirschle nun in die Rolle des Herrn Pfleiderer. Als Partner steht ihr der Stuttgarter Komödiant Jörg Pauly als Herr Häberle zur Seite. Durch die liebevolle Hommage führen zudem der schwäbische Schauspieler und Musiker Peter Lewys Preston sowie die Stuttgarter Schauspielerin und Sängerin Bernadette Hug.

Bei dieser humoristische Erinnerung an die zwei knitzen Urschwaben gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit legendären Sketchen, sondern auch viel Spannendes über das ungleiche Duo zu erfahren: über die Anfänge in Stuttgart, den ungewöhnlichen Beginn der Zusammenarbeit, die großen Erfolge, Freundschaften, einfluss- reiche Zeitgenossen und unterschiedliche Lebenswege.

Freuen Sie sich auf eine bunte biographische Revue, angereichert mit Liedern und Musik aus der Zeit!