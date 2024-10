HMDK Abschlusskonzert Felix Eckenfelder & gent.

SET 1 • Abschlussprüfung Felix Eckenfelder • 20:00 Uhr

An diesem Abend wird das Ende einer 5-jährigen Reise zelebriert. Das 2019 begonnene Studium an der HMDK, in dem er viel Neues erleben durfte und vor vielen Herausforderungen stand, geht zu Ende.

Felix Eckenfelder – größtenteils als Sideman unterwegs, präsentiert sich heute mit seinem Quartett. Inspiriert vom Modern Jazz aus Amerika, spielt die Band nur eigene Stücke, überwiegend vom Bandleader. Die jungen Musiker überzeugen durch viel Energie und klare, poetische Melodien, untermauert von malerischer, sowie detaillierter Rhythmik. Ihr Fokus ist besonders darauf gerichtet, die Zuhörer an der Klarheit und Schönheit der Musik teilhaben zu lassen und in der Musik versinken zu können.

Besetzung: Sebastian Minet (git); Moritz Langmaier (p); Nicolas Buvat (b); Felix Eckenfelder (dr)