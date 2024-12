Nun startet Pianist und Komponist Hannes Stollsteimer (bekannt aus „The Jakob Manz Project“) mit seinem eigenen Interfusion Quartet durch!

Die hochkarätig besetzte Formation bündelt pulsierende Beats, eingängige Melodien und virtuose Improvisationen im Spirit des Funk, Fusion und Jazz-Rock. Die Individualität der vier Künstlerpersönlichkeiten spiegelt sich in der Vielfältigkeit ihrer Eigenkompositionen wider und erschafft einen einzigartig dynamischen Bandsound. Das Hannes Stollsteimer Interfusion Quartet“verspricht ein gleichermaßen elektrisierendes und unterhaltendes Erlebnis.

Hannes Stollsteimer verfügt über eine ausgeprägte Live-Erfahrung und zählt zu den gefragtesten Pianisten Süddeutschlands. Als Pianist, Komponist und kreativer Kopf des „Jakob Manz Projects“ war er mehrfach bei TV-Ausstrahlungen einiger renommierter europäischer Jazzfestivals zu sehen und hören, wie z.B. den Leverkusener Jazztagen 2019 & 2022, JazzBaltica 2022 oder Elbjazz 2023 und gewann etliche Preise, z.B. den “Future Sounds” der Leverkusener Jazztage oder den Biberacher Jazzpreis.

International gastierte Hannes bereits in unterschiedlichen Formationen u.a. auf dem Savassi Festival in Belo Horizonte/Brasilien, PapJazz Festival/Haiti, Lotos Jazz Festival/Polen, Festival da Jazz in St. Moritz/Schweiz, Trollhättan Jazz & Blues Festival/Schweden und auf den Jazz Pulsations Nancy/Frankreich. Sein Klavierspiel wird als rhythmisch-perkussiv, kreativ und ausdrucksstark beschrieben.

Der Essener Gitarrist Philipp „Humbi“ Humburg war Stipendiat am G.I.T. in Los Angeles/USA, wo er mit dem Achievement Award „Outstanding Player“ ausgezeichnet wurde. Zudem gewann er den Deutschen Rock & Pop Preis und spielte bei internationalen Tourneen bereits im Vorprogramm von Stanley Clarke, Pat Martino und Steve Gadd. Mit seinem direkten, eingängigen Sound gilt er als eines der größten Gitarren-Talente der deutschen Jazz, Pop und Rock-Szene.

Frieder Klein wird als sitzender, 6-Saiten-Bass spielender E-Bassist weit über die Grenzen seiner Heimatstadt Stuttgart hinaus wahrgenommen. Sein kontrastreiches Spiel zwischen unerschütterlicher Ruhe und melodiöser Virtuosität wurde u.a. auch von Klavier-Legende Wolfgang Dauner erkannt. Mit ihm konzertierte er 2019 bei den Jazzopen Stuttgart und spielt auch heute mit dem ursprünglich von Dauner gegründeten „United Jazz + Rock Ensemble“ regelmäßig Konzerte. Als festes Mitglied des „Jakob Manz Projects“ ist er maßgeblich am Erfolg der Band beteiligt, gewann etliche Preise und war u.a. bei TV-Austrahlungen renommierter europäischer Jazzfestivals zu hören.

Christin Neddens ist freischaffende Schlagzeugerin und Komponistin aus Hamburg. Sie studierte Schlagzeug in Deutschland, den Niederlanden und den USA (bei Peter Erskine und Jeff Hamilton). Christin gastierte bereits auf diversen nationalen und internationalen Festivals, u.a. auf dem Big Band Festival Imatra/Finnland, Standard Bank Jazzfestival Grahamstown/Südafrika, Port Townsend Jazzfestival/USA, Kerala/Indien, Amman Jazz Festival/Jordanien, Jazz Baltica, Colors-Festival in Lomé/Togo (Westafrika), Überjazz- und Elbjazz-Festival/Hamburg. Christin ist in einer Vielzahl von Genre übergreifenden Projekten unterwegs, spielte u.a. mit Nils Landgren, Helge Schneider, wirkte in ARD-/WDR-Fernseh-Produktionen mit, gastierte bei der NDR Big Band und ist Endorserin für Meinl Cymbals, Tama Drums, Remo Heads und Hörluchs In-Ears.