Über 30 Jahre lang hat er mit großer Emphase gelehrt, was lange Zeit naserümpfend als nicht lehrbar erschien: Literarisches Schreiben. Hanns-Josef Ortheil, Schriftsteller und Professor an der Universität Hildesheim, entwirft in »Nach allen Regeln der Kunst« ein Panorama seiner unkonventionellen und gegenwartsbezogenen Lehre. Vom berüchtigten weißen Blatt ausgehend, lädt er anhand von inspirierenden Schreibaufgaben zu einer weiten Reise durch die Ländereien des Erzählens ein. Andere Künste wie Musik, Malerei, Fotografie oder Film sind dabei immer Teil des literarischen Entwerfens und Planens. Hanns-Josef Ortheils Gesamtwerk umfasst mittlerweile mehr als siebzig Buchveröffentlichungen. Mit ihm ins Gespräch kommt Martin Kordić, ehemaliger Student Hanns-Josef Ortheils, heute erfolgreicher Schriftsteller und Lektor im Carl Hanser Verlag. Zuletzt erschien sein Roman »Jahre mit Martha«, für den er mit dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises und dem Péter Horváth Literaturpreis Stuttgart ausgezeichnet wurde.