Hardgroove, Techno, Trance

Zur nächsten fast. begrüßen die Gastgeber Fabian Kaa und Andre Keller aka DJ Unholy die Künstler HighT und q nani aus Frankfurt und Jojo909 aus Stuttgart. HighT und q nani zeichnen sich durch ihre exzellente Mischung aus Hardgroove und Trance aus. Als etablierte Künstler der Szene bespielten sie bereits große Festivalbühnen wie den HPTTRSN des Fusion Festivals und zahlreiche Berliner und Frankfurter Clubs wie das Tanzhaus West, About Blank und Mensch Meier. Nicht nur durch ihre langjährige B2B-Erfahrung, sondern auch durch die Platzierung von Eigenproduktionen in ihren Sets ist das eingespielte Team ein Garant für guten Sound. Andre Keller spielt zum ersten Mal unter seinem neuen Alias DJ Unholy und bringt neben groovigen Techno Tracks eigene Trance-Regrooves von Disco und Funk-Klassikern mit. Zum Schluss liefert Jojo909 uns ein verträumtes Closing, in das er seine eigenen Trance-Produktionen platziert. Wie immer wird es unser spezielles DJ-Booth-Setup geben, um die Künstler näher an den Dancefloor zu bringen. Bei uns gilt eine Null-Toleranz-Politik. Jegliche Form von Rassismus, Sexismus und Homophobie oder ähnlichem wird nicht toleriert. Solltest du dennoch Zeuge von vorangegangenem werden, wende dich bitte umgehend an das Clubpersonal (Security, Bar, Garderobe, Kasse)!