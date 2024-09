Hautpflege trifft Achtsamkeit

Im aktuellen Zeitalter, in dem die Themen Gesundheit und Wellness eine sehr große Rolle spielen, verliert man schnell einmal den Überblick. Auch die Kosmetikindustrie bietet eine Fülle an Informationen, die einen schnell überfordern kann. Soll ich meine Augenpflege jetzt vor oder nach der Tagespflege auftragen? Was ist eigentlich überhaupt diese Hyaluronsäure, von der jeder spricht? Bei einem gemeinsamen Workshop klären wir genau solche Fragen. Sie erfahren bei einem Test, welchen Hauttyp Sie haben und auf was Sie genau achten müssen. Außerdem erstellen wir eine Routine, die auf Ihre Haut abgestimmt ist. Sie erhalten Informationen zu guten und „bösen“ Inhaltsstoffen und wie Sie diese ganz einfach erkennen können. Wir lernen gemeinsam verschiedene Techniken der Gesichtsmassage und des Faceyogas mit und ohne Hilfsmittel, mit denen Sie in wenigen Minuten entspannen können. Sie erhalten ein Skript, das Sie nach dem Abend auch weiterhin bei dem erlernten Wissen unterstützt.