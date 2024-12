Obwohl Heaven 17 so als Gruppe eigentlich nicht geplant war, sind sie heutzutage aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Ins Leben gerufen wurden sie von Martyn Ware, der mit the Human League bekannt und später sogar der Produzent für Tina Turner wurde.

Und sie starteten direkt durch: ihr erstes Album "Penthouse And Pavement" wurde nach 14 Wochen in den UK-Charts

mit Gold ausgezeichnet und ist auch heute noch ein moderner Klassiker. Mit Songs wie "Let’s All Make A Bomb" und "Song With No Name" ist Heaven 17 bis heute das Beste des britischen Synth Pops. Beeinflusst von Bands wie Kraftwerk, war die Band ein Projekt voller Leidenschaft und Kreativität, bei dem die Musiker volle Kontrolle über die Musik und deren Repräsentation hatten und dies spiegelt sich auch in den Songs wider.

Mit Ihrem Album "The Luxury Gap" erschufen sie ein Pop Meisterwerk, mit dem sie die internationalen Charts eroberten. Mit dem Song "Let Me Go" brachen sie beinahe die UK Top 40. Ebenfalls auf dem Album: der Song "Temptation", der später auch als Single erschien und für Viele DER Song der 80er Jahre ist. Martyn Ware sagt selbst über ihn: „Jede Show, die wir machen, in allen Umständen und mit jeder Demographie, er funktioniert einfach immer.“ Einfach ein Hit der Musikgeschichte.

Jetzt kommen sie mit ihrer "Temptation" Tour 2025 nach Deutschland und bringen ihre Hits für euch auf die Bühne! Seid dabei, wenn Heaven 17 insgesamt vier Jahrzehnte Musikgeschichte performt und euch mit ihren Synthesizer Klängen richtig zum Tanzen bringt.