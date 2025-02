HECHT muss man in der Schweiz niemandem mehr erklären. Mit ihrer ansteckenden Spielfreude und ihren eingängigen Songs, die mal euphorisch zum Tanz auffordern und mal emotional unter die Haut gehen, haben sie ihr Heimatland im Sturm erobert. Ihre Tourneen sind jeweils Monate im Voraus ausverkauft. Jedes Konzert, egal ob im WG-Zimmer, in ausverkauften Hallen oder als Headliner an den grossen Festivals, wird so gespielt, als ob es ihr letztes wäre. HECHT versprüht Freude, viel Freude. Und nicht nur deshalb wird es höchste Zeit, dass sie ihre unbändige Live-Energie erstmals auch auf die hiesigen Bühnen tragen.