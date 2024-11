Heidenheimer Kurzfilmtag

Am kürzesten Tag des Jahres sind überall in Deutschland Kurzfilme zu sehen. Kinos, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen veranstalten ihre eigenen Filmevents. Ob im Hinterhof oder Wohnzimmer, online oder offline, ob auf professioneller Leinwand oder improvisiertem Screen – landauf, landab wird der Kurzfilm gezeigt und gesehen. Der Kurzfilmtag hat sich inzwischen zu einem international bedeutsamen Kulturereignis entwickelt, mehr als 20 Länder nehmen teil, über 20.000 Zuschauer sind es allein in Deutschland.

Auch der Verein Kinokultur Heidenheim e.V. beteiligt sich seit einigen Jahren zusammen mit der Stadtbibliothek am Kurzfilmfieber und zeigt dieses Jahr ein unterhaltsames Best-of Kurzfilmpaket.