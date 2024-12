Die beiden „Heidi“-Romane gehören zu den bekanntesten Kinderbüchern der Welt. Seit Generationen werden die Geschichten auch im Kino wie im Fernsehen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geliebt. Nun erobert Heidi unsere Theaterbühne!

Nach dem Tod ihrer Eltern kommt die kleine Heidi zu ihrem Großvater, der als Einsiedler in einer abgelegenen Hütte in den Schweizer Alpen lebt. Das neugierige Mädchen gewinnt rasch das Herz des mürrischen Alm-Öhis und erlebt zusammen mit dem Geißenpeter – einem Jungen, der die Ziegen des Dorfes hütet – aufregende Abenteuer in den Bergen.

Doch das Glück währt nicht lange, denn eines Tages wird Heidi ins ferne Frankfurt geschickt, um Klara, der erkrankten Tochter einer reichen Familie, Gesellschaft zu leisten. Aber mit dem Leben in der Stadt und mit den strengen Regeln der Haushälterin Fräulein Rottenmeier kommt sie nicht zurecht. Heidi vermisst ihre Tiere und die Freiheit der Berge! Als das Heimweh immer schlimmer wird, muss eine Lösung gefunden werden.

Ausgehend von den bekannten Kinderbüchern der Schweizer Autorin Johanna Spyri hat Jan Bodinus eine Theaterfassung erstellt. Genießen Sie mit der ganzen Familie ein humorvolles, temporeiches und bilderstarkes Theatervergnügen!

Es inszeniert Diana Gantner, die bereits als Schauspielerin unser Publikum begeisterte, und die mehrere Jahre als Regisseurin und Leiterin das Kindertheater beim Ludwigsburger Theatersommer prägte.