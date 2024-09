Helldrifter / Blood Torrent / Hedvig

HELLDRIFTER

Helldrifter ist eine Death-Metal-Band aus Stuttgart, mit Einflüssen aus Thrash und Melodic Death Metal. Die Band ist stark inspiriert von Death-Metal-Giganten wie Carcass, Cannibal Corpse, Death und At The Gates. Die Musik kann von geradlinigem Thrash bis hin zu komplexeren Death-Metal-Parts gehen, wenn die Melodien vorhanden sind, kann es zu harmonischen Pfaden führen, die an Bands wie Children Of Bodom oder sogar Dark Tranquillity erinnern.

BLOOD TORRENT

Blood Torrent ist eine Black/Death Metal aus Schwäbisch Gmünd mit progressiven Elementen und Einflüssen des klassischen Hardrocks & Punks. Blood Torrent wurde im Jahr 2005 von H.A.V.O.C und Rape gegründet. Nach diversen Produktionen in Eigenregie, erschien im Jahr 2022 ihr Album "Void Universe" über Trollzorn Records.

HEDVIG

Hedvig ist eine Metal Band aus Freiburg, die Thrash und Heavy Metal, sowie auch Folk, Groove und Death Metal Einflüsse hat. Sie enstand Ende 2018 aus dem schwarzwäldischen DIY-Untergrund.