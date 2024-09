You 'n 'Me im Lieblingsplatz

Bunt sind (fast) schon die Wälder, und der Herbst beginnt: Zeilen aus einem deutschen Folk-Song, der einstimmen kann auf einen (vor-)herbstlichen, fast schon traditionellen Abend zum Ausklang der Saison in Heidenheimes bester Stube, dem Brenzpark, mit YOU’n’ME im "Lieblingsplatz", der nicht von ungefähr so heißt. „Herbstliches und mehr…“ bieten Ricarda Rickert und Andreas Antoniuk am Mittwoch, 3.10.2024 ab 18:00 Uhr, im schönen Ambiente des Kultcafés im Brenzpark. Im Gepäck haben die beiden neben den YOU’n’ME-Klassikern von Joan Baez und anderen bekannten Interpreten Songs in neuem Gewand viel Neues aus allen Herren Länder, passend zu diesem besonderen Abend. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind willkommen; Reservierungen unter Tel. 0176-41391380.